(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la partita Casertana-Catania, in sala stampa dello stadio Pinto di Caserta, parla Domenico Toscano, allenatore degli etnei. "Il Catania ha vinto meritatamente. Nel primo tempo abbiamo avuto azioni nitide. Il gol subito ci ha svegliato, e abbiamo alzato intensità con i cambi ed abbiamo vinto una partita in un campo difficile. La squadra ha corso tanto, abbiamo creato molte situazioni: venire qui a Caserta e fare tante occasioni da gol, è un grande merito". Montalto rischiava di essere espulso: "Era un po' nervoso, ma ci può stare, è un grande ex della Casertana ed è normale essere in tensione". "Ogni anno ha una storia diversa. Questo girone è di alto livello, molto equilibrato verso l'alto, con tante squadre competitive. Nessuna prende il largo, e va in fuga. I risultati ne sono la dimostrazione.

Toscano Catania | Vincere a Caserta è un grande risultato

