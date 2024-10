“Ti ho querelata”. Ballando con le stelle, scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia. Pubblico sconvolto (Di domenica 6 ottobre 2024) Barbara D’Urso è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024 su Rai Uno. L’ex volto Mediaset, dopo un lungo corteggiamento, è approdata alla corte di Milly Carlucci, seppur solo come “Ballerina per una notte”. Tuttavia, per il futuro non si escludono altre sorprese. Barbara si è presentata raccontando la sua passione per il ballo, nata quando era ancora una bambina e seguiva alcuni corsi di danza al teatro a Napoli. Una passione che, purtroppo, la piccola Carmela dovette abbandonare a causa della malattia della madre, che la accompagnava alle lezioni. Nonostante l’emozione, sulla pista si è mostrata completamente a suo agio insieme al maestro Gianni Scandiffio. Leggi anche: “Fidanzate con lo stesso uomo”. La confessione delle due sorelle cantanti: “Poi lo abbiamo scoperto” Ballando con le stelle, scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia. (Caffeinamagazine) (Di domenica 6 ottobre 2024)è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata dicon le2024 su Rai Uno. L’ex volto Mediaset, dopo un lungo corteggiamento, è approdata alla corte di Milly Carlucci, seppur solo come “Ballerina per una notte”. Tuttavia, per il futuro non si escludono altre sorprese.si è presentata raccontando la sua passione per il ballo, nata quando era ancora una bambina e seguiva alcuni corsi di danza al teatro a Napoli. Una passione che, purtroppo, la piccola Carmela dovette abbandonare a causa della malattia della madre, che la accompagnava alle lezioni. Nonostante l’emozione, sulla pista si è mostrata completamente a suo agio insieme al maestro Gianni Scandiffio. Leggi anche: “Fidanzate con lo stesso uomo”. La confessione delle due sorelle cantanti: “Poi lo abbiamo scoperto”con letra

