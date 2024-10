Tennis Errani-Paolini trionfano anche a Pechino

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott. (askanews) – Ancora un successo di Sarae Jasmineche hanno vinto il torneo di doppio al China Open, il WTA 1000 disul duro (montepremi 8.955.610 dollari). Le azzurre hanno battuto in finale Hao-Chin Chan/Veronika Kudermetova, campionesse quest’anno a Stoccarda e finaliste a Bad Homburg e Berlino, 6-4, 6-4 in poco più di 1h30? di gioco. Per le due azzurre si tratta della quinta finale di questo 2024, che le ha visteconquistare uno storico oro olimpico ai Giochi di Parigi, 3° titolo stagionale dopo Linz e Roma. Con questa finale, inoltre,edstaccano aritmeticamente il pass per le WTA Finals che si disputeranno a novembre a Riad, in Arabia Saudita. L'articoloproviene da Ildenaro.it. (Ildenaro)