Tardelli | Inter vittoria meritata Curva Nord? Sempre successo

Marco Tardelli, storico attaccante italiano, nel corso di 90esimo minuto su Rai 2, ha parlato della situazione attuale in casa Inter dopo i tre punti contro il Torino di Vanoli. FORTI – L'ex centrocampista della Nazionale Italiana, nel corso della puntata su Rai 2, ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Torino e della situazione intorno alla Curva Interista che resta uno dei temi più caldi della settimana. Queste le parole di Marco Tardelli: «L'Inter ha meritato di vincere, ha fatto molto bene. Thuram credo sia tornato quello di Sempre, ha tatto tre gol nonostante un calcio ricevuto. Il Torino è grande squadra, ma è rimasta in dieci. Le distrazioni ci sono state sicuramente, soprattutto in difesa per quanto riguarda la partita dell'Inter. Situazione Curva? La cosa che mi ha infastidito è che si fa finta che queste capitino solo adesso.

