“Sono stata in coma quasi due mesi, vedevo questa luce bianca e non volevo andarmene. La voce di mia madre mi ha fatta tornare”: Dora Moroni a Verissimo (Di domenica 6 ottobre 2024) Ospite a “Verissimo” la cantante e soubrette Dora Moroni ha ripercorso con Silvia Toffanin i terribili attimi e le conseguenze dell’incidente grave che l’ha vista coinvolta nel 1978. Il corpo della donna è stato balzato via con violenza dalla sua auto. Da quel momento la folle corsa in ospedale e il coma: “Ho avuto un incidente quasi mortale e mi Sono distaccata dalla realtà. Sono stata in coma quasi due mesi a Roma. Mi hanno detto che il mio fisico era totalmente calmo, sicuro. Stavo bene, vedevo questa luce bianca e non volevo andarmene. Era una vita migliore, in un’altra dimensione”. È stata proprio la madre a strappare Dora da un non ritorno: “La voce di mia mamma mi ha fatto tornare sulla Terra, mi diceva: devi tornare, apri gli occhi, ma io non volevo tornare. volevo camminare, ma non riuscivo perché ero tutta bloccata. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ospite a “” la cantante e soubretteha ripercorso con Silvia Toffanin i terribili attimi e le conseguenze dell’incidente grave che l’ha vista coinvolta nel 1978. Il corpo della donna è stato balzato via con violenza dalla sua auto. Da quel momento la folle corsa in ospedale e il: “Ho avuto un incidentemortale e midistaccata dalla realtà.induea Roma. Mi hanno detto che il mio fisico era totalmente calmo, sicuro. Stavo bene,e non. Era una vita migliore, in un’altra dimensione”. Èproprio laa strappareda un non ritorno: “Ladi mia mamma mi ha fattosulla Terra, mi diceva: devi, apri gli occhi, ma io noncamminare, ma non riuscivo perché ero tutta bloccata. (Ilfattoquotidiano)

