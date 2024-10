Serie A Juventus-Cagliari finisce 1-1

(Di domenica 6 ottobre 2024) Archiviata la super prestazione di Lipsia, lafa un inatteso passo indietro, perde la scia del Napoli, manca il controsorpasso all’Inter e perde l’imbattibilità della sua porta bruciando il record di clean sheet che durava da sei turni. Una Signora disattenta, poco cinica e quasi mai aggressiva nel finale si fa recuperare dala due minuti dalla fine non capitalizzando il penalty segnato da Vlahovic al 15?. Proprio il serbo ha avuto la chance al 78? per chiudere il match fallendo il raddoppio in maniera clamorosa con la porta completamente libera, un errore che ha consentito aldi non perdersi d’animo, gettarsi in avanti e acciuffare il gol del pareggio, anche questo su rigore, rischiando poi di uscire dall’Allianz Stadium cn una vittoria se il tiro teso di Obert non fosse andato a sbattere contro il palo. (Lapresse)