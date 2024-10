Rinviato dalla Uil lo sciopero dei vigili Ci sono prima i Cobas

(Di domenica 6 ottobre 2024) Proclamato e subitolodella Polizia locale. A costringere la Uil a riprogrammare l’astensione dal lavoro prevista per domenica 13, quando si disputerà la CorriPavia, una comunicazione arrivata ieri a mezzogiorno. Nella nota della Commissione di garanzia inoltrata al sindaco Michele Lissia, al prefetto Francesca De Carlini ma anche al presidente del Senato Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana e del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, si fa rilevare il mancato rispetto della regola di “rarefazione oggettiva“. In pratica se una sigla sindacale proclama unogenerale, un’altra non può proclamarne un secondo nei giorni vicini. (Ilgiorno)