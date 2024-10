Propongo il mio ddl Sicurezza Prima regola | chi pensa con la propria testa verrà decapitato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Se tu non ti occupi di politica, la politica si occupa di te. Un detto tanto celebre quanto vero. Ecco perché oggi vorrei occuparmi di politica e proporre timidamente (ma non troppo) un mio disegno di legge, ma chiamatelo anche scarabocchio di legge, se preferite! Non so perché ma mi sento come il dittatore dello stato libero di Bananas! Il rispetto delle forze dell’ordine deve essere assoluto! Il filosofo tedesco sovversivo Friederich Nietzsche deve essere messo fuori dalla legge! Chi scrive di caos e di stelle danzanti non ha diritto di cittadinanza nella nostra Repubblica. Il caos è bandito, in ogni senso. Solo pensieri ordinati e coerenti. Coerenti con lo stato borghese! Nel programma delle scuole dovrà essere inserito il testo fondamentale del filosofo capitalista Flavio Briatore: la fenomenologia della patata. (Ilfattoquotidiano)