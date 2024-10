Papa: “Concistoro l’8 dicembre per nomina nuovi cardinali” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Papa, a sorpresa, all'Angelus ha annunciato oggi un nuovo Concistoro per l'8 dicembre prossimo nel quale creerà 21 nuovi cardinali da ogni parte del mondo. "Sono lieto di annunciare che l'8 dicembre terrò un Concistoro per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare L'articolo Papa: “Concistoro l’8 dicembre per nomina nuovi cardinali” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il, a sorpresa, all'Angelus ha annunciato oggi un nuovoper l'8prossimo nel quale creerà 21da ogni parte del mondo. "Sono lieto di annunciare che l'8terrò unper ladi. La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare L'articolo: “l’8per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (webmagazine24)

Il Papa annuncia concistoro l’8 dicembre, ecco i neocardinali - it. SS. (askanews) – Oggi Papa Francesco all’Angelus ha annunciato per l’8 dicembre un concistoro per la creazione di nuovi cardinali. R. Fabio Baggio, 59 anni, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Monsignor George Jacob Koovakad, Organizzatore dei viaggi ... (Ildenaro)

Il Papa annuncia un Concistoro, 21 nuovi cardinali - C'è l'arcivescovo di Teheran, mons. Dominique Joseph Mathieu, e quello di Tokyo, Tarcisio Isao Kikuchi, presuli dalla Costa d'Avorio (Ignace Bessi Dogbo), dall'Ecuador (Luis Gerardo Cabrera Herrera), ...(ansa)

Papa Francesco nomina 21 nuovi cardinali: uno di loro ha 99 anni - Roma A sorpresa Papa Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico dopo l’Angelus ha letto oggi, 6 ottobre, la lista dei 21 prelati che saranno creati cardinali il prossimo 8 dicembre, solennità del ...(lanuovasardegna)