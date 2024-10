Omicidio Meredith Kercher Amanda Knox nel nuovo libro | Intrappolata in quella storia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Perugia, 6 ottobre 2024 - Si chiama ‘Free’, libera, e uscirà a marzo dell'anno prossimo ildidedicato alle sue esperienze legate all'di, compiuto a Perugia nel novembre del 2007. A parlarne su ‘X’ è la giovane americana, che si è sempre proclamata estranea al delitto, ringraziando People per "avere annunciato il lancio" del volume. Nell'articolo della rivista al quale rimanda il link si spiega cheracconterà la sua esperienza durante la detenzione, così come il processo di reintegrazione nella società. Proporrà anche "storie mai raccontate", come il ritorno diin Italia, così come la relazione con l'uomo che l'ha mandata in prigione (probabilmente l'ex pm Giuliano Mignini con il quale si è incontrata - ndr). Il, tuttavia - scrive ancora People -, condividerà in gran parte la crescita personale di