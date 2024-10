LIVE Sinner-Etcheverry 6-7 6-4 6-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: rimonta dispendiosa dell’azzurro (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:31 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Etcheverry. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:30 12 ACE ed un doppio fallo dell’azzurro, che ha servito il 70% di prime ricavando il 78% di punti. 11 gli ACE del sorprendente argentino, capace di aggiudicarsi l’84% degli scambi avviati con la prima. 12:29 Tante energie psicofisiche lasciate sul campo quest’oggi da Sinner, che avrà di sicuro il giorno di riposo. Anche oggi a Shanghai si è giocato solo sul Centrale a causa della pioggia, e ci sono ancora molti secondi turni da giocare. JANNIK Sinner b. TOMAS MARTIN Etcheverry 6-7 (3) 6-4 6-2. Serve and volley vincente. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:30 12 ACE ed un doppio fallo, che ha servito il 70% di prime ricavando il 78% di punti. 11 gli ACE del sorprendente argentino, capace di aggiudicarsi l’84% degli scambi avviati con la prima. 12:29 Tante energie psicofisiche lasciate sul campo quest’oggi da, che avrà di sicuro il giorno di riposo. Anche oggi asi è giocato solo sul Centrale a causa della pioggia, e ci sono ancora molti secondi turni da giocare. JANNIKb. TOMAS MARTIN6-7 (3) 6-4 6-2. Serve and volley vincente. (Oasport)

Basket serie A2 | Elachem Vigevano - Libertas Livorno in diretta. LIVE - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LivornoTODAY Reduce da due sconfitte in altrettante partite, la Libertas sul parquet di Vigevano (palla a due alle 18 di domenica 6 ottobre) vuole centrare il primo successo in campionato. Non sarà un'impresa facile considerando anche che negli ultimi anni gli. (Today)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: primi attacchi di giornata a 15 km dalla partenza - Vedremo se ci sarà spazio ad una fuga già dai primissimi metri o se i corridori si studieranno e faranno strategia all’interno del gruppo. La competizione, che partirà da Chartres (come avviene dal 2018 a questa parte), attraverserà in seguito Bonneval, Cloyes-Sur-Le-Loir, Vendome, Cangey e alcune ... (Oasport)

Basket serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Umana San Giobbe Chiusi in diretta. Live - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Reduce da due vittorie consecutive, la Toscana Legno Pielle Livorno non vuole fermarsi e contro Chiusi (palla a due alle 18 di domenica 6 ottobre) ha tutte le intenzioni di calare il tris. Al PalaMacchia è previsto il pubblico delle grandi... (Livornotoday)