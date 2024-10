L’esercito della Croce Rossa | Da 160 anni sempre in prima linea

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il 30 settembre 1864 veniva costituito a Monza, su iniziativa del medico Luigi Ripa, un Comitato dell’Associazione italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra, quella che sarebbe diventata di lì a poco la, Comitato di Monza. Ieri, a 160di distanza, i volontari hanno festeggiato in piazza Trento e Trieste: dimostrazioni di primo soccorso, lezioni sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione e una partecipatissima risottata solidale - “Un sorRISO per la SLA“ - a cura di Ti do una mano Onlus, a favore di Progetto SLAncio e Clinica Nemo. Dieci ore di attività (dalle 11 alle 21) in cui bene è emerso ciò che fanno le persone dietro quelle rassicuranti polo rosse ogni giorno. (Ilgiorno)