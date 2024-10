La Rai che mi snobba o il cinema che non mi propone progetti adatti mi fanno star male Mi chiedono spesso ‘che fine hai fatto?' | Emilio Solfrizzi incredulo

(Di domenica 6 ottobre 2024) È stato uno degli attori più amati in televisione grazie ai suoi ruoli nelle fiction cult come “Tutti pazzi per amore” e “Sei forte maestro”. Poi il silenzio, ma a quanto pare non per sua scelta.si è raccontato a Il Messaggero. Anche se il teatro rimane una certezza nella sua carriera artistica, latitano le proposte per la televisione e il. “Cheho? Anche su Internet leggo queste domande e un po’ mi fa. – ha spiegato – Ma che vuol dire? Lavoro in teatro, giro l’Italia da Nord a Sud come un matto e mi diverto come sempre. Non faccio film e serie da un po’ di tempo, ma sono comunque un uomo molto fortunato che, tra l’altro, detesta tutti quelli chela lagna. Va tutto bene, mi creda () Bisognerebbe rimanere fedeli a se stessi. Bisogna fottersene degli altri, di quelli che dicono “Cheha?”, per esempio. (Ilfattoquotidiano)