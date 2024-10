La denuncia | Agenti penitenziari aggrediti a Santa Maria Capua Vetere

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una aggressione ai danni del personale di poliziaa nel carcere Francesco Uccella di: loil Consipe che esprime “massima preoccupazione”. L’evento risale alla serata di venerdì scorso quando un detenuto di origine extracomunitaria ha aggredito violentemente cinque poliziotti, colpendoli con calci e pugni-dice il segretario nazionale Consipe Francesco De Curtis- e glisuccessivamente sono dovuti ricorrere alle cure presso il locale nosocomio. Per il sindacalista la situazione nel carcere sammaritano è preoccupante. Tutti questi episodi di violenza -aggiunge De Curtis- mettono in luce le gravi condizioni in cui si lavora, la mancanza di personaleo e la conseguente necessità di attuare interventi urgenti per garantire la sicurezza all’interno degli istituti