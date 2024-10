Israele-Gaza, Mattarella: “Cessate il fuoco immediato per scongiurare allargamento conflitto” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È più che mai necessario giungere a un Cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È più che mai necessario giungere a unilper porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi el’del, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio (Periodicodaily)

Papa Francesco “Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti” - . La sovranità deve essere rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace non dall’odio e dalla guerra”. “Faccio appello alla comunità internazionale affinchè si metta fine alla spirale della vendetta e non si ripetano più gli attacchi come quello compiuto dall’Iran qualche giorno fa, che possono ... (Ildenaro)

