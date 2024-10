Inter-Torino, Zapata esce in barella: mani sul volto, paura e applausi (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante l’80° minuto di Inter-Torino, con il punteggio a favore dei nerazzurri per 3-1 e i granata ridotti in 10 uomini, un episodio ha cambiato l’inerzia della partita: Duvan Zapata, attaccante colombiano del Torino, si è accasciato a terra in seguito a un contrasto in velocità con Francesco Acerbi. Zapata stava cercando di dribblare il difensore dell’Inter, ma durante l’azione ha subito un infortunio che ha allarmato subito compagni e avversari. Dalle immagini televisive, si è potuto osservare come l’attaccante abbia avuto un appoggio instabile sul piede sinistro, con la gamba che ha subito una torsione innaturale, facendolo poi crollare a terra. La smorfia di dolore ha fatto subito temere il peggio. L’arbitro ha fermato il gioco immediatamente per consentire l’ingresso dello staff medico del Torino. (Thesocialpost) (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante l’80° minuto di, con il punteggio a favore dei nerazzurri per 3-1 e i granata ridotti in 10 uomini, un episodio ha cambiato l’inerzia della partita: Duvan, attaccante colombiano del, si è accasciato a terra in seguito a un contrasto in velocità con Francesco Acerbi.stava cercando di dribblare il difensore dell’, ma durante l’azione ha subito un infortunio che ha allarmato subito compagni e avversari. Dalle immagini televisive, si è potuto osservare come l’attaccante abbia avuto un appoggio instabile sul piede sinistro, con la gamba che ha subito una torsione innaturale, facendolo poi crollare a terra. La smorfia di dolore ha fatto subito temere il peggio. L’arbitro ha fermato il gioco immediatamente per consentire l’ingresso dello staff medico del

Tripletta Thuram, Inter batte 3-2 il Torino - L'Inter è brava aindirizzare la partita sin dal primo tempo. Con questo successo l'Inter tornamomentaneamente al secondo posto, a -2 dal Napoli capolista. Dall'altra parte, invece, il Toro è costretto a leccarsi leferite, incassando il secondo ko consecutivo. I nerazzurri continuano a macinare ... (Iltempo)

Marelli: «Inter-Torino, rosso e rigore corretti! No coraggio su un episodio» - Inizialmente poteva esserci qualche dubbio perché il tallone di Maripan era attaccato al terreno ma in realtà i parametri c’erano tutti per fischiare il grave fallo di gioco. Probabilmente è dovuto al fatto che non sono facilissime da interpretare in campo mentre davanti al monitor è più semplice». ... (Inter-news)

Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale - (Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Medvedev: “Guerra nucleare mai così ... (Webmagazine24)