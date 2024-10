Ibrahimovic ma non eri tu il boss? Furlani pubblica l’organigramma del Milan e indica il suo nome sopra quello di Zlatan

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Comando io, sono io ile tutti gli altri lavorano per me“. Le parole didi qualche settimana fa, ai microfoni di Sky prima di-Liverpool, avevano fatto discuterettutto per il tono. La superbia che ha sempre contraddistinto l’ex calciatore svedese non era stata gradita nemmeno dai tifosi rossoneri, che vorrebbero un dirigente meno appariscente e più serioso per il loro. Così poco ci si era concentrati sul contenuto delle parole di: “Qui comando io”. Una dichiarazione che non corrisponde al vero, perché ad oggi l’ex attaccante è di fatto un consulente dell’amministratore delegato Giorgio. A ricordalo è stato proprio uno scattoto su Instagram in cui viene mostratodel: il“Giorgio” compare subito sottodel patron dei rossoneri, Gerry Cardinale. (Ilfattoquotidiano)