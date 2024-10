“Erotica dei sentimenti” di Maura Gancitano | la recensione di Serena Dandini

(Di domenica 6 ottobre 2024)(foto di Gianmarco Chieregato). Sebbene sia il motore di gran parte della letteratura, dei film, della poesia e di ogni arte varia, l’amore è ancora e forse per fortuna uno dei sentimenti più misteriosi che alberghi nell’animo umano. Per amore si fanno cose incredibili, meravigliose o abbiette, e in suo nome si continua a soffrire nonostante tutte le intelligenze artificiali che la nostra era digitale ci ha messo a disposizione. A scapito di ogni evoluzione tecnologica continuiamo a commuoverci per una poesia di qualche secolo fa e le esperienze di milioni di uomini e donne vissuti prima di noi non ci sono di nessun aiuto quando siamo nel bel mezzo di una tempesta sentimentale. (Iodonna)