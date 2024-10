Discarica, via al conferimento rifiuti. Il Comune si oppone: "Così non va" (Di domenica 6 ottobre 2024) Domani Feronia inizierà a conferire i rifiuti speciali non pericolosi presso i nuovi lotti della Discarica di Finale Emilia e, contestualmente, partirà il recupero dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle macerie del sisma 2012 attualmente messi in riserva presso l’impianto stesso, per la realizzazione dei nuovi lotti e la sistemazione della viabilità interna della Discarica. "La comunicazione è arrivata l’altro ieri ad Arpae e per conoscenza a noi– spiega il Comune –. Ancora una volta Feronia agisce senza tenere conto del parere dei cittadini. Ritenevamo che, prima di compiere qualsiasi atto, fosse imprescindibile attendere il sopralluogo ai nuovi lotti di una rappresentanza del Consiglio Comunale, come stavamo concordando con l’azienda. (Di domenica 6 ottobre 2024) Domani Feronia inizierà a conferire ispeciali non pericolosi presso i nuovi lotti delladi Finale Emilia e, contestualmente, partirà il recupero deiderivanti dalla lavorazione delle macerie del sisma 2012 attualmente messi in riserva presso l’impianto stesso, per la realizzazione dei nuovi lotti e la sistemazione della viabilità interna della. "La comunicazione è arrivata l’altro ieri ad Arpae e per conoscenza a noi– spiega il–. Ancora una volta Feronia agisce senza tenere conto del parere dei cittadini. Ritenevamo che, prima di compiere qualsiasi atto, fosse imprescindibile attendere il sopralluogo ai nuovi lotti di una rappresentanza del Consiglio Comunale, come stavamo concordando con l’azienda. (Ilrestodelcarlino)

