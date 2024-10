Corteo pro Palestina. Sassi e bombe carta. Scontri nella Capitale, trenta agenti feriti (Di domenica 6 ottobre 2024) Le bottiglie e le bombe carta contro gli agenti. I manifestanti incappucciati. Il palo della segnaletica stradale lanciato contro le forze dell’ordine. E poi le cariche, i lacrimogeni, gli idranti. Sono da poco passate le 17.30 quando a piazzale Ostiense, a Roma, cominciano gli Scontri tra manifestanti e polizia. Fino all’ultimo il Corteo Pro-Palestina aveva trattato per muoversi da Piramide senza successo con la Digos. Alla fine avevano deciso di fare soltanto il giro della piazza. Ma una volta arrivati all’inizio di via Ostiense le esplosioni annunciano l’inizio del caos. Due ragazzi e una ragazza rimangono feriti alla testa e perdono sangue. Un poliziotto finisce colpito alle gambe. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le bottiglie e lecontro gli. I manifestanti incappucciati. Il palo della segnaletica stradale lanciato contro le forze dell’ordine. E poi le cariche, i lacrimogeni, gli idranti. Sono da poco passate le 17.30 quando a piazzale Ostiense, a Roma, cominciano glitra manifestanti e polizia. Fino all’ultimo ilPro-aveva trattato per muoversi da Piramide senza successo con la Digos. Alla fine avevano deciso di fare soltanto il giro della piazza. Ma una volta arrivati all’inizio di via Ostiense le esplosioni annunciano l’inizio del caos. Due ragazzi e una ragazza rimangonoalla testa e perdono sangue. Un poliziotto finisce colpito alle gambe. (Quotidiano)

