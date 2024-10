Cittadinanza: Tajani, Ius Italiae va nella direzione indicata da programma (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott. (LaPresse) – “‘Favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari’. Così è scritto al punto 6 del programma di governo del centro-destra firmato da tutti i partiti della coalizione. La proposta sullo ius Italiae va nella direzione indicata dal programma”. Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia in un post su X. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott. (LaPresse) – “‘Favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari’. Così è scritto al punto 6 deldi governo del centro-destra firmato da tutti i partiti della coalizione. La proposta sullo iusvadal”. Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia in un post su X. (Lapresse)

Lapresse - Cittadinanza | Tajani Ius Italiae va nella direzione indicata da programma

Cittadinanza: Messina (Fdi), 'Ius Italiae? Non è nel programma elettorale ma se ne discuta' - Abbiamo certamente l'urgenza di andare avanti su temi che sono nel programma elettorale come la riforma della giustizia e poi abbiamo anche la legge di bilancio in costruzione. Credo che i temi più importanti e più caldi ci siano, per il resto si vedrà e si discuterà come abbiamo sempre fatto ... (Liberoquotidiano)