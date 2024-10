Campo largo, nemmeno l’Autonomia li riunisce: Avs e M5s chiedono a Pd spiegazioni su questione Renzi (Di domenica 6 ottobre 2024) Sulle tensioni del Campo largo Rosy Bindi ha dichiarato che "i problemi della coalizione di centrosinistra sono i problemi della coalizione di centrosinistra", spronandoli a concentrarsi sull’Autonomia referendaria che è invece riuscita ad unire tutti L'articolo Campo largo, nemmeno l’Autonomia li riunisce: Avs e M5s chiedono a Pd spiegazioni su questione Renzi proviene da Il Difforme. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sulle tensioni delRosy Bindi ha dichiarato che "i problemi della coalizione di centrosinistra sono i problemi della coalizione di centrosinistra", spronandoli a concentrarsi sulreferendaria che è invece riuscita ad unire tutti L'articololi: Avs e M5sa Pdsuproviene da Il Difforme. (Ildifforme)

Campo largo, l’affronto di Calenda a Renzi: «È un buffone, la sua politica è fregare chi sta con lui». Il Pd? «Un fritto misto, ci puoi buttare dentro di tutto» - Questo è: un buffone che ha fatto la campagna elettorale con il suo faccione su tutti gli autobus d’Italia scrivendo “Con Matteo Renzi al Centro”. Se sei garantista, l’etica dei comportamenti sta insieme al garantismo». «Per me è dirimente: l’etica non è solo che io, da quando faccio politica, ... (Open.online)

Il Campo Largo non esiste già più - L’opposizione alla destra non è riuscita a trovare una linea comune neanche sul nuovo cda Rai. Pronta la risposta del leader di IV: “Conte usa me per attaccare anche Schlein: lui vuole indebolire la segretaria del Pd. Sicura sarebbe soltanto la vittoria in Emilia-Romagna. net . Difficilmente potrà ... (Lanazione)

Frizioni nel “campo largo”, Conte assente all’evento contro l’Autonomia. E Bonelli avverte: “Renzi? Chiarimento su alleanze post Regionali” - Se altri vogliono polemizzare con noi, è un problema loro…”, fugge via a sua volta. Per poi evitare ulteriori domande dei cronisti. Ma nemmeno la battaglia comune per il referendum contro l’autonomia differenziata – dopo il grande successo della raccolta firme, un milione e 300 mila – alla fine è ... (Ilfattoquotidiano)