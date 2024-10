Calenda sul Nove | Renzi un buffone per me non esiste più Per il Pd? Ci puoi buttare dentro di tutto è come il fritto

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Matteo? Un. I mesi con lui sono stati i peggiori della mia vita professionale: la sua politica è fregare quelli con cui sta”. Carlo, ospite di ‘Accordi e Disaccordi’ condotto sulda Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi non usa mezzi termini nei confronti dell’ex alleato. “Questo, perché è un, ha fatto la campagna elettorale con il suo faccione sui manifesti, sugli autobus di tutta Italia, scrivendo ‘con Matteoal centro’, appena qualche mese fa. – ha detto il leader di Azione – Il primo giorno in Senato,ha fatto votare La Russa, dopo aver preso il voto degli italiani per stare dove io sono rimasto, e lo ha fatto per avere la Boschi presidente della commissione di Vigilanza. Allora questo per me è dirimente. Se sei garantista la questione etica è fondamentale. (Ilfattoquotidiano)