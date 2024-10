Bagnaia domina a Motegi ma Martin non molla: Pecco vince davanti a Jorge e accorcia nel Mondiale (Di domenica 6 ottobre 2024) Pecco Bagnaia ha vinto la gara del GP del Giappone della MotoGP 2024 davanti ad uno Jorge Martin protagonista di una grande rimonta: l'italiano è ora a soli dieci punti dallo spagnolo nella classifica iridata. Terzo Marc Marquez davanti a Bastianini e Morbidelli. (Di domenica 6 ottobre 2024)ha vinto la gara del GP del Giappone della MotoGP 2024ad unoprotagonista di una grande rimonta: l'italiano è ora a soli dieci punti dallo spagnolo nella classifica iridata. Terzo Marc Marqueza Bastianini e Morbidelli. (Fanpage)

In Giappone volano le Ktm: Binder davanti, settimo Bagnaia - Il pilota sudafricano piazza nel finale di Practice la zampata vincente, firma . Nelle libere del venerdì secondo tempo per Marquez, terzo Martin MOTEGI (Giappone) - A Motegi il protagonista che non ti aspetti è Brad Binder che, in sella alla Ktm, chiude il venerdì Giapponese davanti a tutti i ... (Ilgiornaleditalia)

MotoGP Sprint Race GP Giappone 2024: risultati e ordine di arrivo, vince Bagnaia davanti a Bastianini - Trionfa Pecco Bagnaia, che dà seguito alle vittorie di Misano e Mandalika e ottiene punti importanti in ottica classifica generale. CLASSIFICHE AGGIORNATE ordine DI arrivo 1 Bagnaia 2 Bastianini 3 M Márquez 4 Martín 5 Morbidelli 6 Di Giannantonio 7 Á Márquez 8 Miller 9 Viñales 10 Bezzecchi 11 R ... (Sportface)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia davanti, assurda partenza di Martin - 42 Bagnaia è andato a sincerarsi in prima persona delle condizioni dell’asfalto sul rettilineo. 31 Il tempo di Marquez viene cancellato per track limits in curva 4. Per riuscire nell’impresa l’azzurro dovrà sistemare le partenze, aspetto in cui ha faticato molto negli ultimi weekend. 03 Casco rosso ... (Oasport)