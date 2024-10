Telefonata ad Allegri esonero e cambio in panchina

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arriva laadper prendere il posto in: ormai l’sembra essere davvero ad un passo L’ex tecnico della Juventus è in cerca di un nuovo progetto da giugno ma finora non ha ricevuto chiamate importanti. Adesso sembra esserci una nuova chance per lui in una big. Nuova proposta per Max(Serieanews – ANSA)Il futuro di Massimilianopotrebbe essere in una big europea. Il tecnico livornese, dopo la fine del suo rapporto con la Juventus si è preso un periodo di pausa. L’idea di un nuovo progetto finora non lo aveva solleticato e nelle scorse settimane era arrivato anche un secco “no” alla proposta della Roma (poi direttasi su Juric). La vittoria della Coppa Italia è stata una grandissima soddisfazione, considerando il rapporto ormai incrinato con la società bianconera e i dialoghi azzerati con Giuntoli.