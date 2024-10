Santiago Gimenez svela un retroscena sul Milan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024), attaccante argentino con passaporto messicano del Feyenoord, ha raccontato dell’interesse concreto del, che la scorsa estate ha fatto un tentativo per portarlo in rossonero: “Ilha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare alper me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta“. L’ex attaccante del Cruz Azul, in scadenza nel 2027 con il club di Rotterdam, ha chiuso il 2023-24 con 23 gol in 30 partite di Eredivisie, quest’anno ha iniziato la stagione con 4 reti in 7 partite tra campionato, Champions League e supercoppa d’Olanda.