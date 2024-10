Lazio-Empoli D’Aversa | I ragazzi danno il massimo servirà coraggio all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Questiin campo cercano sempre di dare ilper ottenere il risultato. Abbiamo affrontato squadre che sulla carta sono più forti, ora dobbiamo essere bravi a mantenere questa classifica fino a fine campionato. Laè molto offensiva, nella maggior parte delle partite Baroni ha schierato due terzini che spingono, due attaccanti esterni e due punte. In questo momento spesso vanno in gol, ma è anche vero che hanno sempre subìto gol. Vengono da tre vittorie, c’è un ambiente che spinge e un allenatore che ha trovato il giusto equilibrio tra campionato ed Europa. Se vogliamo fare risultato, dovremo andare lì cone personalità”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Robertoin conferenza stampa alla vigilia della partita contro la. Belle parole per Anjorin: “Lo hanno definito trequartista ma non lo è mai stato.