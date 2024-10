La raffica di perturbazioni sull’Italia e l’uragano Kirk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – L’autunno per ora va avanti così, tra piogge, neve in montagna e cieli grigi. E temperature basse, con i riscaldamenti che nella maggior parte delle città sono ancora spenti. Dopo le precipitazioni, a tratti abbondanti, che hanno caratterizzato il tempo sull'Italia in questi ultimi giorni, nel primo weekend di ottobre arriverà una parziale e breve tregua. Ma Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilMeteo.it, spiega che il ciclone responsabile del maltempo dei giorni scorsi si sposterà verso Nord Est, liberando l'Italia dalle piogge, ma non prima di domenica. Ci sarà una tregua dunque, sarà però davvero breve in quanto già da lunedì 7 la pressione tornerà a diminuire al Nord con le prime piogge in Liguria, mentre martedì 8 l'Italia centro settentrionale verrà attraversata da una forte perturbazione atlantica.