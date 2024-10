La campionessa di ginnastica Rebecca Andrade in vacanza a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Labrasiliana diartistica Rebecaè a. Unacon gli amici nel capoluogo toscano per la 25enne oro olimpico a Parigi 2024, come testimoniano le foto in giro in centro postate sulla sua pagina Instagram. Uno scatto in piazza Vittorio Veneto, poi sui lungarni, al Giardino di Boboli e in via dei Calzaiuoli. Un tagliere di bruschetta e uno con affettati e formaggi toscani per pranzo e la sera un immancabile gelato, nonostante le temperature autunnali. Il tutto immortalato e pubblicato su storie e post, come una perfetta turista.ai giochi di Parigi 2024 Per chi non la conoscesse vi basti sapere che è l'unica ginnasta ad aver battuto Simone Biles, l’americanadi tutto, la più medagliata nella storia di questo sport, al corpo libero in una finale olimpica.