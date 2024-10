La banda suona i Ricchi e Poveri al posto di Bella Ciao | sinistra in tilt davanti ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta», diceva l'antropologa statunitense Margaret Mead. Più facile indubbiamente per un gruppo di musicisti rovinare una festa. E non per delle canzoni stonate. Ma per un cambio di repertorio. Soprattutto se quel repertorio rappresenta un valore politico (di colore rosso). È accaduto a Napoli, nel borghesissimo quartiere del Vomero dove la Municipalità 5, guidata dal partito di Elly Schlein, aveva dato appuntamento ai cittadini, agli studenti e ai partigiani dell'Anpi per la commemorazione dei martiri antifascisti delle Quattro Giornate di Napoli.