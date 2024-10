Convegni e workshop per La salute dal campo alla tavola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una quattro giorni traper promuovere, tra l’altro, le progettualità della fisiologia della nutrizione e l’attenzione per l’agricoltura sana, l’ambiente e la sostenibilità, è in programma ad Acerra (Napoli), fino al 6 ottobre. L’evento, «Ladal», è stato promosso dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», con il finanziamento e il patrocinio della Regione Campania, il patrocinio del Comune di Acerra, il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Campania e in collaborazione con l’Associazione Ari.Amo, e si svolgerà all’interno del Castello dei Conti di Acerra. Fino al 6 ottobre sono previstisu nutrizione, benessere psicofisico, agricoltura e sostenibilità.