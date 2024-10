Autismo nuovo centro Ecco Uau un luogo dove si allena l’autonomia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) E’ stato tagliato il nastro delSpazio Uau, la moderna struttura nel complesso di Villa Igea interamente realizzata per aiutare i ragazzi dai 6 ai 15 anni con disturbi dello spettro autistico e sviluppare ere le loro autonomie in contesti di vita quotidiana. L’evento, patrocinato dal Comune di Modena rappresentato dalla vice sindaca Francesca Maletti che ha tagliato il nastro, ci ha permesso di esplorare questo spazio, accogliente e curato nel minimo dettaglio. Se Uau può essere un’onomatopea sinonimo di sorpresa, i 430 metri quadri di struttura sono in qualche modo l’opposto: "Le stanze e gli spazi allestiti – spiega Giovanni Neri, direttore sanitario di Villa Igea – sono pensati per ricreare situazioni di quotidianità per i giovani ospiti in un ambiente tranquillo e prevedibile, ricreando quella che è una ‘casa’ a tutti gli effetti.