Andrea Papi ucciso dall’orsa JJ4 in Trentino i genitori si oppongono alla richiesta di archiviazione della denuncia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 - Orsi e giustizia, dalle Alpi all’Abruzzo le storie s’incrociano. Idi, il 26enneda JJ4 inil 6 aprile dell’anno scorso, sidiper omicidio colposo nei confronti del presidenteProvincia autonoma di Trento e del sindaco di Caldes. Idicontro ladiA richiedere l’era stata nel luglio scorso la pm Patrizia FoieraprocuraRepubblica di Trento. La famiglia si è opposta “affinché si possa ottenere giustizia per questa immane tragedia”. Chiesto processo per l’allevatore che hal’orsa Amarena In Abruzzo, invece, è stato chiesto il processo per l’allevatore di San Benedetto dei Marsi che il 31 agosto 2023 uccise Amarena, orsa marsicana, con un colpo di carabina.