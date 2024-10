Yuasa Battery campagna abbonamenti riaperta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I 2.162 dell’esordio in Superlega non sono passati inosservati. LaGrottazzolina ha colpito nel cuore degli appassionati di volley, ma in generale di sport, dell’intero territorio fermano e non solo. Un entusiasmo che ha portato la società a riaprire laper le gare interne della stagione 2024-25 proprio cavalcando il successo di pubblico e di entusiasmo maturato in occasione del match contro Monza, concedendo qualche giorno in più ai tifosi per sottoscrivere l’abbonamento. Domenica le tessere staccate erano già 599, raddoppiando il record storico del club. Ma nelle ore successive alla gara molti avevano inoltrato richiesta per sottoscrivere l’abbonamento con la società che ha dato subito parere positivo. L’abbonamento può essere sottoscritto on line su vivaticket.