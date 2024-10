Virtus Bologna-Anadolu Efes oggi Eurolega basket | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladebutta nell’di2024.venerdì 4 ottobre alle ore 21:00 i bolognesi ospitano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno () i turchi dell’Istanbul nella prima giornata della nuova regular season. Le V-nere cercano di iniziare col piede giusto la campagna europea, con l’obiettivo di centrare i playoff soltanto sfiorati lo scorso anno dopo aver veleggiato per diversi mesi nelle posizioni di rango della classifica. Coach Luca Banchi vuole riscattare subito il ko rimediato in Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano, con l’allenatore toscano che potrà contare in questa stagione delle prestazioni di fuoriclasse arrivati in estate come Will Clyburn – ex di turno – e Rayjon Tucker arrivati a dare man forte ai veterani Daniel Hackett e Marco Belinelli.