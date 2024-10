VIDEO Nel giorno di San Francesco la benedizione dei cagnolini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Grazie alla disponibilità di Padre Antonio e di Padre Luciano, Parroco della Chiesa di San Ciro, anche quest’anno si rinnova la tradizionaledegli animali domestici in onore di Sand’Assisi. Un appuntamento, come detto, fisso in occasione della santità di colui che amava gli animali e invocava ad amarli: “Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a turbarla,non li maltrattate,non privateli della loro gioia,non contrastate il pensiero divino. E non è un caso che oggi Sand’Assisi è il patrono degli animali e, in occasione della sua santità, nel 1931 è stata Istituita la Giornata mondiale dedicata agli animali.