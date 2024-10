UeD Alessandro Vicinanza confessa | Sarebbe la mia gioia più grande

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sull'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola ogni 1° del mese, è presente un'intervista rilasciata da, il quale ha fatto delle interessanti confessioni sul suo rapporto con Roberta Di Padua. Come tutti i fan sapranno, i due hanno sfilato sul red carpet durante la Fiera del Cinema di Venezia. In tale occasione,ha regalato una scarpina rosa a Roberta proprio durante la sfilata. Questo gesto ha subito spinto a credere che i due volessero annunciare una gravidanza. In quest'intervista, così,ha chiarito una volta per tutte come stiano le cose, ma poi ha svelato anche altri dettagli in merito al suo rapporto con Roberta.svela perché ha regalato una scarpina rosa a Roberta Di Padua Roberta Di Padua è incinta? Questa è la domanda che in tanti si sono chiesti in questo periodo dopo alcune recenti indiscrezioni.