Tragedia ad Ariccia | fa retromarcia e uccide la moglie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, nella zona dei Castelli Romani, appena fuori dalla capitale. Un uomo di 73 anni, durante una manovra in, ha investito involontariamente la propria, una donna di 66 anni, mentre quest’ultima si trovava ancora in strada. Purtroppo, nonostante i soccorsi siano giunti tempestivamente, la donna è deceduta una volta arrivata in ospedale. Secondo quanto riportato da fonti locali, la coppia si trovava a casa della figlia e del genero per una visita e si stava preparando a ripartire. Il marito, già seduto al posto di guida della sua Ford Fiesta, stava facendo, mentre lanon era ancora salita a bordo. Purtroppo, durante la manovra, l’uomo ha colpito la donna, che è stata travolta dall’auto.