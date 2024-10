Sotto l’albero sradicato Maltempo c’è un ferito Allagati alcuni sottopassi La mappa della pioggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Gaia Papi AREZZO Una giornata segnata dall’allerta arancione per ilquella di ieri. Fin dalla mattina le piogge sono state intense in città e in tutta la provincia. Proprio a causa dell’abbondantee del vento, nella tarda mattinata, nel comune di Cavriglia, in via Diga, una pianta è caduta finendo su un furgone in transito.ha colpito l’abitacolo ferendo l’autista, un uomo di 56 anni. Subito soccorso dai mezzi del 118 dell’Asl, è stato trasportato in codice 2 all’ospedaleGruccia. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, le conseguenze dell’accaduto potevano essere tragiche. Sul posto è intervenuta un’ambulanzaMisericordia di San Giovanni, oltre ai vigili del fuoco per rimuovere la pianta e i carabinieri per la gestione del traffico.