Sono le comunità i-sla-mi-che E loro lo negano Orrore segreto Cruciani contro l' imam | Video

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Schiave e infibulate: è così che l'Islam vede la donna? Lo domanda Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. In studio, i rappresentanti dellaislamica spiegano che queste pratiche nulla hanno a che vedere con la religione: è una questione, semmai, di retaggi culturali e arretratezza di determinateappartenenti all'enorme mondo musulmano. E' questa, per esempio, l'opinione di Sami Salem,della moschea della Magliana a Roma. Ma Giuseppe, conduttore de La Zanzara su Radio 24, interviene. "Guarda Paolo, io ho sentito tutte le puntate che hai fatto su questo tema. Tutte le persone delleislamiche che hai ospitato dicono, e io ci credo,tenuto a crederci, che è una pratica illegale, che è una pratica barbara, che nessuno diha mai saputo nulla. E questo fa benissimo, per carità di Dio".