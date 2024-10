Riassunto | NIV di Estée Lauder Companies e TikTok annunciano i vincitori del programma Catalysts

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Etia London, LOVERBOY BEAUTY e Ruka sono stati scelti tra oltre 800 candidati per rappresentare la nuova generazione di talenti creativi che sta rivoluzionando l’industria della bellezza NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–The(NYSE: EL) (“ELC”) è lieta di annunciare idelThe. Creata da New Incubation Ventures (“NIV”) di ELC e lanciata con il supporto di, l’iniziativa integrata e globale vuole mettere in luce, elevare e dare voce agli storyteller emergenti portatori di una nuova vision per il settore della bellezza. Ilsottolinea l’impegno di NIV nel sostenere lo spirito innovativo nel settore beauty, valorizzandone l’influenza e l’impatto, oltre che le interconnessioni con il panorama culturale, sociale e artistico.