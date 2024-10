Reazione a Catena le Volta Pagina seguono la ' linea' e vincono

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È quasi un mese che le campionesse di Reggio Emilia dominano. E quale modo migliore per celebrare la giornata di San Francesco, se non con una vittoria? Nella puntata del 4 ottobre, Anna Laura, Antonella e Rosa sono riuscite a mettere a segno il loro tredicesimo trionfo. Le, così chiamate per la grande passione che le lega ai libri, si sono ritrovate a fronteggiare un'altra squadra di amiche molto preparata. Nemmeno le Bora Bora, direttamente da Trieste, sono riuscite a detronizzarle. Ne sono accadute di cotte e crude nel corso dell'Intesa Vincente, inclusa una gaffe che ha avuto come protagonista la Puglia. Le Bora Bora provano ad asfaltare leMichela, Cristina e Roberta, originarie di Trieste, sono colleghe, tutte e tre poliziotte.