Palmanova | Fiera di Santa Giustina da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da4 a2024, torna in Piazza Grande e nei Borghi dila tradizionaledi, durante la quale sarà possibile assaggiare diversi prodotti tipici locali, italiani e internazionali e visitare mercatini e bancarelle hobbistiche passando in rassegna i numerosi stand posti nel cuore della città stellata. Sempre in Piazza Grande, il tradizionale Luna Park (aperto fino al 13), con oltre 30 attrazioni. L’evento è organizzato dal Comune diin collaborazione con ProPalma. Domenica 6alle 11, nel Duomo Dogale si celebrerà il 431° Anniversario di fondazione della Fortezza dicon il Te Deum e laMessa, a cui parteciperanno anche il Funcoro di In Hoc Signo Tuta Aps, la Cantoria Parrocchiale di Sevegliano e i rievocatori del Gruppo Storico Città di