Neres a segno con un assist perfetto di Lukaku | La magia del Napoli continua

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anche Davidtra i marcatori in questo-Como che si conferma un’ottima prova per gli azzurri in fuga. Davidsi conferma un’arma letale per il, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per la squadra di Antonio Conte. Dopo essere subentrato nel secondo tempo nella partita contro il Como, il brasiliano ha rapidamente cambiato le sorti del match, andando agrazie a unimpeccabile del compagno Romelu. Il gol è arrivato al minuto 75, quandoha lanciatoin contropiede con un passaggio millimetrico. Il brasiliano, con un tiro di sinistro preciso, ha battuto il portiere Audero, scatenando l’entusiasmo dei tifosi presenti allo stadio Diego Armando Maradona.