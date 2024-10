Manovra Orsini vede Giorgetti | disponibili a revisione tax expenditure

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Fondamentale”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele, definisce l’incontro avuto in mattinata con il ministro dell’Economia, Giancarlo. All’indomani dell’avviso del titolare del dicastero – che aveva scosso i mercati – di una legge di bilancio “che chiederà sacrifici a tutti”, il numero uno di viale dell’Astronomia lancia un segnale di apertura. “Siamo disposti a ripensare a parti delle tax”, fa sapere dal palco dell’Assemblea generale dell’Associazione Bari e Bat, ricordando che “oggi sono 120 miliardi e noi abbiamo la necessità di trovare 10 miliardi all’interno delle fiscals per fare in modo di rendere strutturare gli investimenti per l’impresa”.