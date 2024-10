Le pagelle di Fiorentina-New Saints Bene Dodo e Kean Ikoné e Beltran da migliorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Firenze, 4 ottobre 2024 – Ecco ledi-New. Terracciano 6 - Torna tra i pali, ma nessuno, per larghi tratti, se ne accorge perché la partita non crea particolari problemi, se non nei primissimi minuti. Una serata di coppa e di tranquillità. Nella ripresa una presa bassa per disinnescare un traversone basso. Per il resto solo routine.- Kayode 6 - Di stima. Gioca più prudente rispetto al collega di corsia opposta. La sua spinta si esaurisce. O meglio, non si innesca secondo le sue qualità, nonostante davanti ci siano avversari non irresistibili e potrebbe osare di più. Però dalla sua parte non si passa. Dal 58'6,5 - Si capisce perché gioca lui con continuità. Impatto importante e tanti palloni messi nel mezzo. Moreno 5,5 - L’avvio è timoroso e si complica la vita oltre il lecito. Cresce con il passare dei minuti e aumenta la fiducia.