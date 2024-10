Le modelle con gli zigomi alti stanno tornando di moda?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Fashion Month si è concluso da poco. E, come ogni periodo post-sfilate che si rispetti, è il momento di trarre le conclusioni su tutte le tendenze per la primavera estate 2025. Abiti, capi, accessori, dettagli di bellezza inaspettati. Ma purtroppo o per fortuna, anche trend che sembravano essere passati e invece poi ritornano. Alle sfilate PE 2025, sono state avvistate le model cheekbones: letteralmenteda modella, il termine fa riferimento amolto pronunciati, che in alcuni casi delineano un’eccessiva magrezza. Facciamo un passo indietro.