La Us Navy sceglie Bae Systems per l’aggiornamento del suo cacciatorpediniere

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Marina degli Stati Uniti ha stipulato con la britannica BAEun contratto perdi undi classe Arleigh-Burke, come parte del più ampio sforzo di Washington per mantenere aggiornata la propria flotta. I lavori avranno luogo nei cantieri BAE di San Diego per l’intera durata del periodo di manutenzione in deposito (Dmp) e riguarderanno la manutenzione dello scafo edei sistemi critici della nave, oltre che dei sistemi di comando e controllo.più importante riguarda le migliorie al sistema di combattimento Aegis, tramite l’implementazione del Surface electronic warfare improvement program (Block 3), che potenzierà le capacità difensive e offensive della nave. Da ultimo, i lavori prevedono anche il rinnovo degli alloggi dell’equipaggio, per migliorare le condizioni di vita dei 260 marinai a bordo.