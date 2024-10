Fisco equo e inclusione sociale | al FNEC la voce delle istituzioni con Funaro Leo e Acosta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - La seconda giornata di lavori della 6ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia si è aperta a Palazzo Vecchio con gli interventi di Sara(Sindaca del Comune di Firenze) e Maurizio Leo (Vice Ministro dell'Economia eFinanze), che hanno preso parte al panel “Partecipare al cambiamento dell'economia: Impatto civile,ed equa fiscalità”. Firenze, 4 ottobre 2024. Il Vice Ministro Leo ha dichiarato: «In questo momento, come MEF e come Governo, siamo al lavoro per preparare una delega che possa adeguare diverse situazioni problematiche, con particolare riguardo verso la certezza del diritto, l'evasione fiscale, la semplificazioneprocedure come quelle di dichiarazione e la pressione fiscale. Misure concrete di diverso genere, in grado di aiutare non solamente le imprese, ma anche e soprattutto il cittadino».