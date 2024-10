Un posto al sole anticipazioni | la svolta di Nunzio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Cammarota tornerà sotto i riflettori ad Unal, come raccontano ledella soap opera partenopea relative ai prossimi episodi. Il giovane chef, in particolare, finalmente deciderà di imprimere unaalla propria esistenza, a partire dal suo rapporto con Rossella. Ricordiamo che la Graziani, negli ultimi tempi, ha completamente rivoluzionato la sua vita proprio a causa dei sentimenti che prova per. La giovane dottoressa, infatti, era in procinto di sposare il suo collega Riccardo Crovi, ma, proprio quando stava per entrare in chiesa, ha deciso di annullare le nozze. Rossella, a quel punto, si è precipitata da Cammarota al Caffè Vulcano e gli ha annunciato la sua decisione di lasciare Riccardo e rinunciare al matrimonio.